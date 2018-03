De Gasperi, la montagna e il Trentino

Lunedì 19 marzo alle 17, a Palazzo Geremia, il sindaco di Trento Alessandro Andreatta e l’assessore alla cultura Andrea Robol invitano alla cerimonia in omaggio a Maria Romana De Gasperi, che prevede la firma della donazione alla Fondazione Museo storico del Trentino di alcuni effetti personali (documenti, lettere, fotografie e altri oggetti) appartenuti al padre Alcide (nella foto).

Al termine si potrà visitare in anteprima la mostra Alcide De Gasperi, la montagna, il Trentino: tracce di un rapporto sentimentale, allestita nella Cappella Vantini di Palazzo Thun (via delle Orne 1, da martedì a domenica, ore 9-18, chiuso il lunedì).

Per la prima volta è stato possibile accedere a materiali non solo legati alla vita politica e istituzionale dello statista: fotografie private, oggetti utilizzati nel tempo libero e conservati nella casa di montagna di famiglia in Val di Sella.

La mostra è curata da Elena Tonezzer della Fondazione Museo storico del Trentino e sarà visitabile fino al 1° luglio 2018.