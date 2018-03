Juventini, ma non solo quelli, in fibrillazione, oggi a Trento: questa sera, presso lo studentato Nest in via Solteri, verrà presentato il libro «Sergio Brio. L’ultimo stopper». Protagonista assoluto, ovviamente, proprio il mitico numero 5 della Juve di Trapattoni, che vinse tutto.



Sedici anni di calcio, vissuti con la maglia bianconera cucita addosso, che Brio, oggi commentatore per la Rai, racconterà a tifosi e appassionati di calcio.



L’appuntamento, organizzato dallo Juventus Fan Club, è per le 20.