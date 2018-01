Magdi Cristiano Allam parlerà della sua ultima fatica letteraria, dal titolo Il Corano Senza Veli , mercoledì 3 gennaio alle ore 21.15 presso l'auditorium di Fiera di Primiero. Il noto giornalista egiziano, più volte ospite di San Martino di Castrozza in occasione della rassegna DolomitIncontri, torna tra le Pale di San Martino per parlare di Islam, tema molto delicato e d'attualità, capace di suscitare interesse ma allo stesso tempo timore. Proprio per abbattere le barriere e dissolvere le paure dei lettori, con il suo libro, edito da MCA Comunicazione, l'autore si prefigge di mettere a disposizione di tutti uno strumento utile per una facile lettura del Corano, il libro più diffuso nel mondo, ma nonostante ciò tra i meno conosciuti.

Per molti anni a Repubblica, il giornalista è stato anche vicedirettore ad personam del Corriere della Sera. Nato musulmano, da genitori musulmani, in un Paese arabo a maggioranza islamica, Magdi Allam ha studiato e vissuto in un microcosmo italiano e cattolico, che lo ha sollecitato sin da piccolo.

Il suo lungo percorso di ricerca, crescita e rinascita ha raggiunto l'apice nel 2008 con la discussa conversione al cattolicesimo.