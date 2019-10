Da domani al 10 ottobre torna il Festival Religion Today, dedicato all’arte del cinema ma anche alla convivenza e al confronto, con attenzione ai temi della missione e del volontariato.

Saranno 57 i film, provenienti da 34 Paesi diversi e selezionati tra più di 1.700 iscrizioni, ad animare il Teatro San Marco di Trento e altre sale in regione.

Domani alle 17 l’apertura del Festival a Villa Margon con Galina Evtushenko, pluripremiata regista e documentarista russa e Amita Shankar, nome prestigioso della scena culturale e teatrale britannico-asiatica. Durante la manifestazione, verrà anche premiata Nina Davuluri, Miss America 2014, con il riconoscimento “Spirituality of Human Right”, dovuto al suo impegno a favore dei diritti umani e la lotta al razzismo.

«Abbiamo scelto di far cominciare il Festival proprio il 2 ottobre - spiega il direttore artistico Andrea Morghen - perché coincide con l’anniversario dei 150 anni dalla nascita di Mahatma Gandhi, colui che ha consacrato la sua stessa vita a una Missione, quella di unificare l’India con la nonviolenza». Venerdì 4 ottobre il titolo di “Ambasciatore del perdono” andrà alle “Donne di Fede per la Pace”, gruppo fondato dalla regista trentina Lia Giovanazzi Beltrami. A consegnare il premio sarà Roberto Pagani, uno dei soci fondatori della associazione onlus My Life Design. Protagonista del festival è il tema della missione, e i missionari stessi accompagneranno gli eventi, commenteranno i film e si confronteranno con la cittadinanza. «Papa Francesco ha indetto questo ottobre Mese straordinario Missionario, il che significa vivere in uno stato di missione e testimonianza cristiana, senza per forza dover partire» spiega don Cristiano Bettega.

Le proiezioni dei film cominceranno giovedì 3 ottobre al Teatro San Marco di Trento, al Liceo da Vinci e all’Arcivescovile di Trento, al Liceo Martini di Mezzolombardo, ma anche a Borgo, Pergine e Arco. Gli ingressi saranno gratuiti, ad eccezione delle due serate al Cinema Modena di Trento il 7 e 8 ottobre, dove verranno proiettati Il Vizio della Speranza, sulla tratta delle donne nigeriane in Italia, vincitore di 3 Nastri d’Argento e del David di Donatello per la miglior attrice non protagonista nel 2019 assieme a Skin (nella foto, un fotogramma), cortometraggio che ha vinto l’Oscar 2019 e Bangla, Nastro d’Argento per la miglior commedia 2019, assieme a Bismillah, David di Donatello 2018 come miglior cortometraggio.

Lunedì 7 ottobre, in collaborazione con Fbk-Isr, verrà proiettato un episodio della docu-serie Boez - Andiamo via, coprodotta da Rai Fiction e Stemal Entertainment, di Roberta Cortella e Paola Pannicelli, per la regia di Cortella e Marco Leopardi. Parteciperanno anche Rai Fiction, gli autori e Pietro Vereni, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Mercoledì 9 ottobre, alle 11, la premiazione dei vincitori a Madonna di Campiglio. Sul sito religionfilm.com il programma e le novità giornaliere del Religion Today Film Festival.