Jennifer Lopez cambia look e si fa bionda: i suoi capelli castano ramati sono ora di una tonalità decisamente tendente al biondo.

La nuova tinta è diventata oggetto di commenti, positivi, sui social, alla prima apparizione della cantante-attrice sul red carpet delle sfilate a New York e a Toronto.

Ma di lei si parla anche per il suo ultimo film, Hustlers per il quale secondo i rumors potrebbe entrare in pista per gli Oscar.

Si tratterebbe della sua prima volta agli Academy Awards del 2020 come candidatura e c’è già chi la associa a Lady Gaga, altra cantante diventata attrice da Oscar (A Star is Born).

Nel film J-Lo è una spogliarellista navigata che inventa un piano per truffare executive manager di Wall Street.

E le rivali? I buzz, come si dice in gergo, vedono in pole position Renee Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Marriage Story) e Meryl Streep (The Laundromat).