Bianca Guaccero: «Felice di essere single»

Bianca Guaccero è il ritratto della bellezza mediterranea. Al cinema ha esordito diciassettenne con "Terra bruciata" al fianco di Michele Placido e Raoul Bova, poi è diventata una delle attrici più affermate nel mondo di Rai Fiction. Come se non bastasse, ha condotto nel 2008 il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo. Lo scorso anno ha debuttato su Rai2 alla guida di "Detto fatto" (che ritornerà dal 16 settembre sempre nella rete diretta da Carlo Freccero) ottenendo un successo personale e ottimi ascolti.

L'attrice pugliese non si è montata la testa: è una donna spontanea e semplice, sia sul lavoro che nel privato.

«I film, le serie tv, la conduzione quotidiana in diretta sono delle piccole coppe del mondo, ma non mi sento arrivata: continuo a studiare, a dare sempre il massimo nel rispetto del pubblico che è sovrano». Alla fine di settembre, sarà tra le protagoniste di Illuminate - quattro docu-film su altrettante donne italiane, Oriana Fallaci, Virna Lisi, Marisa Bellisario e Laura Biagiotti , che si sono affermate raggiungendo risultati straordinari: «Un racconto che incrocia la cronistoria con la narrazione - continua Guaccero -. Io ho avuto l'onore di rappresentare la grande Virna Lisi, un'attrice famosa anche in America che ha rinunciato alla carriera hollywoodiana per stare accanto alla famiglia: una diva antidiva piena di valori".

Quindi da mora diventerà bionda con tanto di lenti azzurre?

«No. Non interpreterò Virna Lisi ma una giornalista televisiva che intervista le persone a lei care. Sono entrata in casa sua, dove abbiamo girato, davvero in punta di piedi, e il primo giorno di riprese mi sono commossa: nel 2003 ho lavorato con Virna in "La memoria e il perdono" di Giorgio Capitani, non dimenticherò mai il suo immenso talento, la sua riservatezza, la sua classe, il suo essere generosa con una giovane attrice com'ero io all'epoca».

Invece, un bilancio del suo primo anno a "Detto fatto"?

«Voglio ringraziare i telespettatori per l'affetto che mi hanno dimostrato nei lunghi mesi di conduzione. L'esperienza di "Detto fatto" è stata un tornado di emozioni: un arcobaleno dove mi sono sentita trasportare. Ho premesso agli autori che non ero una presentatrice e così ho portato in tv quello che so fare: recitare, cantare e ballare. E poi non mi sono nascosta dietro una maschera, un personaggio. Per la prima volta sono stata me stessa».

Tempo fa ha debuttato anche come cantante con il pezzo "Look into myself". È stata una parentesi?

«Uno dei miei sogni da bambina, oltre a fare l'attrice, era esibirmi su un palcoscenico e diventare un cantante. Ma quel disco era autoprodotto e il video una sorta di cortometraggio. Chissà in futuro.. Ma sono felice del lavoro che faccio e vi aspetto su Rai2 con "Detto fatto", che sarà un nuovo show ogni giorno».

La carriera va a gonfie vele. L'amore?

«Nella redazione del programma si sono fidanzati, una nostra produttrice aspetta un bambino, io ancora no: dopo un matrimonio alle spalle con una figlia, sono esigente. Questo non significa che non mi guardi in giro ma sono felice della mia "singletudine"».

Amadeus è al lavoro per il prossimo Festival. Tornerebbe sul palco dell'Ariston?

«Magariiiiii! Ma non chiediamo troppo alla provvidenza».