Si fa largo nel mondo del cinema italiano il nome della trentina Paola Calliari.



La giovane attrice di Villazzano ha vinto pochi giorni fa in Giappone, ad Osaka, al Kadoma International Festival, il premio come miglior attrice non protagonista per L’età imperfetta, film diretto da Ulisse Lendaro che ha incassato pure il premo come miglior pellicola. L’opera di Ulisse Lendaro, giovane regista vicentino alla sua «opera prima», si è portato a casa anche il premio come miglior montaggio in post produzione. Nel cast del film c’erano anche la bella e capace Anna Valle, la cui grazia è esaltata da questo film, da Marina Occhionero e Anita Kravos.

Il lungometraggio, uscito peraltro nelle sale italiane due anni fa, racconta l’adolescenza e le sue fragilità, attraverso delle danzatrici. I premi ottenuti in Giappone hanno tanto più valore perché assegnati in un festival d’Oriente, in un Paese che ha canoni e gusti molto particolari dal punto di vista cinematografico e generalmente poco inclini alla cinematografia “europea”.



Ora sul film è nato l’interessamento da parte di diversi soggetti internazionali che lo vogliono distribuire.

«L’età imperfetta» è ambientato in una tranquilla città del Nord Italia e racconta la storia di Camilla (Marina Occhionero), una diciassettenne che sogna di diventare una ballerina di danza classica, pur dovendo fare i conti con la madre e il cui destino si incrocerà con quello della diciottenne Sara (interpretata dalla nostra Paola Calliari), anche lei aspirante ballerina. Rapporto tra le due che, dopo slanci d’affetto, crisi e colpi di scena, prenderà strade imprevedibili. Una storia che è il paradigma del furore delle passioni adoloscenziali. Riconosciuto d’interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali e realizzato con Rai Cinema, il cast ha avuto a Osaka il sostegno davvero entusiasta dell’Istituto italiano di cultura e a settembre il film parteciperà all’«Iowa international film festival», al «South Texas international film festival» e al «Festival international de cine para adolescentes» in Argentina.



Insomma, un nuovo tassello nella carriera della ventottenne Paola Calliari che aveva già messo a segno colpi importanti con la partecipazione a film importanti negli ultimi due anni come «Moglie e Marito» con Pierfrancesco Favino, «Saremo giovani e bellissimi» con Barbara Bobulova e «Il Vegetale» di Rovazzi.

In questi giorni, dopo essere tornata da Osaka, la giovane trentina è ripartita per Los Angeles, dove punta a mettere in cantiere un altro mattone cinematografico importante per la sua carriera.