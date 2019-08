La moda al servizio del sociale: è il messaggio di un'iniziativa che Meghan Markle si appresta a lanciare in partnership con la sua amica stilista Misha Nonoo e con la collaborazione delle catene britanniche di grande distribuzione Marks & Spencer, John Lewis e Partners and Jigsaw con l'obiettivo di sostenere un'organizzazione di beneficenza, Smart Works, che aiuta le donne disoccupate nel Regno.

L'annuncio arriva dall'anticipazione di un articolo in uscita sull'edizione speciale di settembre di Vogue Uk che la stessa duchessa di Sussex è stata chiamata a impostare come guest editor.

L'ex attrice americana, consorte del principe Harry, scrive che la collezione sarà fatta di modelli esclusivi e che per ciascun capo venduto ne sarà donato un altro alla charity: in modo da "essere ciascuno parte della storia dell'altro" e da ricordarci "che siamo in questo progetto insieme".

Smart Works fornisce apprendistato e vestiti adatti a presentarsi a colloqui di lavoro a donne rimaste senza impiego