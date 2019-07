Dopo la prima foto di Roberto Benigni nei panni di Geppetto, e la diffusione del teaser trailer ecco diffusa la prima immagine di Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio.

Spiega il regista e produttore Matteo Garrone: "Sono molto felice di aver avuto modo di collaborare con un grande artista come Mark Coulier, già impegnato nella realizzazione dei personaggi di Harry Potter e vincitore di due premi Oscar per Grand Budapest Hotel e The Iron Lady. Sapevamo di non voler ricorrere a tecniche digitali nella creazione dei personaggi di Pinocchio, e per questo motivo ci siamo affidati a Mark, che grazie allo special make-up è riuscito a restituire la magia e insieme il realismo delle creature immaginate da Collodi, sorprendendoci e trasportandoci in un'atmosfera fiabesca. Speriamo che quello stesso stupore arrivi al pubblico, e soprattutto agli spettatori più piccoli".

Coproduzione Italia/Francia, prodotta da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, Pinocchio uscirà nelle sale italiane a Natale da 01 Distribution.

GUARDA IL TRAILER