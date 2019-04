Il 1 maggio da Lucky Red arriva in sala Stanlio e Ollio, il film diretto da Jon S. Baird con Steve Coogan e John C. Reilly nei panni dell’immortale duo di comici americani. In questo video fan-made scene del film sono a confronto le più celebri comiche degli originali

STANLIO E OLLIO | Steve Coogan e John C. Reilly messi a confronto con gli originali | HOT CORN Video of STANLIO E OLLIO | Steve Coogan e John C. Reilly messi a confronto con gli originali | HOT CORN