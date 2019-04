Il 24 dicembre 2018 sono terminate a Trento le riprese del film documentario «Il Salto». Una pellicola girata in città dal regista Andrea Andreotti, che ora cerca finanziatori in «crowdfunding» per poter terminare il lavoro di montaggio e post-produzione.

Il film dà voce agli stranieri, raccontando solo alcune tra le tantissime storie a cui ognuno potenzialmente si trova di fronte tutti i giorni, per predisporre lo spettatore all’ascolto di vicende che non vogliono esaurire un tema così complesso.

La pellicola era nella mente del regista regista Andrea Andreotti fin dagli inizi degli anni 2000, quando il fenomeno migratorio iniziò ad acquistare un certo rilievo ai suoi occhi. Nel 2018, in periodo in cui la migrazione ha assunto un peso importante nella vita delle nostre comunità, ha deciso di produrlo.

Dodici voci che racconteranno storie simili nell’incipit, ma diverse nella drammaturgia. Dentro la scenografia della città che si avvicina alle feste, in un tempo significativo per la comunità, in un momento dell’anno intimo ma allo stesso tempo collettivo, i protagonisti racconteranno la propria storia e ci confideranno i cambiamenti personali e le esperienze di chi lascia una cultura per confrontarsi con un luogo altro. Dodici testimoni che ci racconteranno le scoperte, le gioie, le delusioni, le disperazioni che il lasciare la propria terra porta con sé.

Andrea, regista trentino, si occupa prevalentemente di documentari in campo sociale, culturale, musicale e biografico.

Di cosa ha bisogno? Terminate le riprese, l’obiettivo è quello di raccogliere 12.000 euro per mix e sound design, colorizzazione, colonna sonora originale, diritti musicali, diritti per materiali d’archivio, comunicazione e merchandising.

Spiegano i produttori: «Il tema delle migrazioni è più che mai centrale nel dibattito civile attuale e per il futuro del nostro paese. Crediamo che il documentario possa essere un mezzo valido per esercitare un impatto positivo sulla società, e l’esperienza di Andrea Andreotti sarà un valido alleato per il raggiungimento di tale obiettivo. Come puoi aiutarci? Dona ciò che puoi per la campagna e condividi più che puoi sui social».

IL TRAILER DEL FILM

Il link per la campagna di crowdfunding su Indiegogo.