Torna Mary Poppins e vola

Torna Mary Poppins e la tata più celebre della storia del cinema con l'atteso remake conquista il cuore degli spettatori e la vetta del Cinetel di questa settimana, con 2 milioni 674 mila euro di incasso nelle sale italiane. New entry anche al secondo posto, ma questa volta da casa nostra, con Amici come prima con Massimo Boldi e Christian De Sica che tornano a lavorare insieme dopo 13 anni, con la regia dello stesso De Sica. Incassano un milione 531 mila euro.

Scende al terzo posto il fenomeno Bohemian Rapsody, storia del leader dei Queen che resiste al top da quattro settimane: 1 milione 384 mila euro. Tra le nuove entrate troviamo Ben is back con Julia Roberts al nono posto e Old man and the gun al decimo.