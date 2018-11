Un evento da non perdere per tutti i fan dei Coldplay: il 14 novembre, in anteprima al cinema per un solo giorno, verrà proiettato A head full of dreams, il film dedicato alla band inglese, che ripercorre vent'anni di musica. Nella lista dei cinema c'è anche Trento con il Modena.

Il film evento, in lingua originale con sottotitoli in italiano e con 10 minuti di contenuti extra esclusivi per il cinema, è diretto da Mat Whitecross - regista di Supersonic, l'acclamato documentario degli Oasis del 2016 - che ha incontrato i quattro amici del college a Londra, prima ancora che formassero la band. Sin dalla prima prova in una camera studentesca, Whitecross era presente per catturare la loro musica e le loro relazioni.