Roberto Benigni sarà Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone. Finalmente il grande attore torna al cinema («La tigre e la neve» è del 2005), al servizio di un progetto non suo (in attesa vada in porto quello per la tv sull’amore) e in una storia che lui stesso ha raccontato nel film del 2002. E finalmente il film di Garrone decolla: riprese previste per inizio 2019, coproduzione internazionale.

Pinocchio era stato accantonato un paio di anni fa dal regista romano per realizzare «Dogman», il film ispirato all’omicidio di Giancarlo Ricci (Edoardo Pesce), avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri detto er canaro (interpretato magistralmente da Marcello Fonte). È il film su cui punta l’Italia per le nomination all’Oscar straniero che saranno annunciate il 22 gennaio 2019, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 24 febbraio.

La passione per il personaggio di Collodi accomuna Garrone e Benigni. Già a proposito del protagonista di Reality il regista lo definiva un «Pinocchio», mentre il toscano nel 2002 lo aveva trasposto in immagini con un film diventato ormai un classico anche se ebbe non troppa fortuna al botteghino.

«Girare finalmente Pinocchio e dirigere Roberto Benigni sono due sogni che si avverano in un solo film - ha dichiarato Matteo Garrone -. Con il burattino di Collodi ci »inseguiamo« da quando - bambino - disegnavo i miei primi storyboard. Poi, negli anni, ho sempre sentito in quella storia qualcosa di familiare.

Come se il mondo di Pinocchio fosse penetrato nel mio immaginario, tanto che in molti hanno ritrovato nei miei film tracce delle sue avventure. Anche con Benigni è stato un “inseguimento” iniziato molto tempo fa: l’ho conosciuto da bambino, grazie a mio padre (il critico teatrale Nico Garrone). Avere finalmente l’opportunità di lavorare insieme è per me un’occasione straordinaria: Pinocchio sarà un film per tutta la famiglia, grandi e piccoli, e nessuno come Roberto - che ha divertito e commosso milioni di spettatori in tutto il mondo - riesce a emozionare il pubblico di ogni età. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dimostrato accettando di condividere con me questa nuova, spericolata avventura».

Roberto Benigni ha aggiunto: «Un grande personaggio, una grande favola, un grande regista: fare Geppetto diretto da Matteo Garrone è una delle forme della felicità».

Resta da capire se sarà italiano anche il resto del cast, come Garrone avrebbe voluto già tre anni fa quando aveva cominciato a cercare il bimbo protagonista.

Il casting è in piena realizzazione anche per i ruoli più piccoli per i quali il 23 ottobre a Roma sono stati fatti provini a circensi e artisti di strada tra i 18 e i 50 anni.

Toni Servillo, che nel precedente progetto di Pinocchio avrebbe recitato il ruolo di Geppetto, sarà comunque tra i protagonisti? Intanto si sa che il film sarà interamente girato in Italia, tra Lazio, Toscana e Puglia.