Mini Cuccioli nelle sale, le quattro stagioni a Trento

Uscirà giovedì 25 ottobre in Italia, distribuito da Videa e prodotto dal Gruppo Alcuni dei fratelli Francesco e Sergio Manfio, Mini cuccioli - Le quattro stagioni, un film per i più piccini che unisce divertimento e apprendimento in un mix unico e delicato.

Attraverso le emozionanti avventure dell’affiatato gruppo dei Mini Cuccioli, i bambini imparano ad affrontare sentimenti ed esperienze, una sfida che la vita propone loro ogni giorno. Un film tenero e ricco di avventure, con meravigliosi personaggi, tanti momenti comici e un’attenzione tutta particolare all’osservazione della natura e al rispetto dell’ambiente.

I «Mini Cuccioli» è un lungometraggio per il cinema tratto dall’omonima serie tv di animazione in onda su Rai Yoyo; una storia di amicizia, di solidarietà, ma anche di rispetto per la natura e l’ambiente, la cui ambientazione riprende alcuni scorci del nostro territorio, grazie alla collaborazione di Trentino Film Commission.

La gattina Olly, il cagnolino Portatile, la paperella Diva, il coniglietto Cilindro, il pulcino Senzanome e il ranocchio Pio, sono un esempio di cooperazione e solidarietà: con loro l’unione fa la forza e i piccoli problemi quotidiani dei bambini vengono sempre risolti con un sorriso e tante risate. La serie televisiva Mini Cuccioli è una coproduzione Rai Ragazzi/Gruppo Alcuni ed è in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.

«Mini Cuccioli - Le quattro stagioni» è il quarto progetto di animazione sostenuto da Trentino Film Commission attraverso il suo Film Fund. Il progetto ha un forte legame con il Trentino: oltre all’ambientazione ispirata a Trento, città che accoglie le avventure dei sei simpatici animaletti per il grande schermo, il Trentino è stato coinvolto nelle fasi di produzione e post produzione grazie all’impiego di animatori e altri professionisti locali.

La gattina Olly, il cagnolino Portatile, la paperella Diva, il coniglietto Cilindro, il pulcino Senzanome e il ranocchio Pio sono i protagonisti della storia, concepita in quattro parti ? le stagioni ? per facilitare la comprensione da parte dei piccoli spettatori.