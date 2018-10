E' morto all'età di 76 anni l'attore Scott Wilson, interprete della serie 'The Walking Dead'. L'annuncio è stato dato dalla AMC, la rete della serie, che lo ha definito "il nucleo emotivo dello show" nel quale ha recitato dal 2011 al 2014. Il ritorno di Wilson era previsto per la prossima stagione e l'attore aveva già girato le sue scene. Wilson era giunto alla notorietà nel 1967, interpretando l'assassino Robert Hickock nel film 'A sangue freddo' di Richard Brooks. Nel 1974 aveva recitato nel 'Grande Gatsby' di Jack Clayton e nel 1997 in 'Soldato Jane' di Ridley Scott.