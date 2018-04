Il Leonardo ragazzino geniale ma anche ribelle, fedele ai suoi amici e un po' innamorato di Monna Lisa - portato sullo schermo con Leo da Vinci Missione Monna Lisa e in concorso tra i lungometraggi a Cartoons on the Bay - diventerà una serie, prodotta da Rai Ragazzi con il gruppo Alcuni di Treviso e il gruppo indiano Cosmos Maya. Saranno 52 episodi da 13 minuti che andranno in onda su Rai Gulp. E l'annuncio è stato dato proprio al festival torinese.



"Finora Leonardo - dice all'ANSA il regista Sergio Manfio, gia' "papà" dei Cuccioli, - è stato molto più interessante per gli adulti che per i bambini. Ha fatto cose talmente grandi che a noi sembrano incredibili ma invece ai più piccoli, che con la fantasia volano molto più in lato di noi, sembrano quasi normali. Quindi abbiamo voluto creare qualcosa perché Leonardo fosse loro accessibile e allora nel nostro film abbiamo inserito i pirati, il volo. Abbiamo voluto unire al genio la fantasia".