Spike Lee: nuovo film sul Ku Klux Klan

Spike Lee sarà al cinema con un nuovo film il giorno dell'anniversario del raduno dei neonazisti a Charlottesville in Virginia. BlacKkKlansman uscirà il 10/8 ed è basato sulla storia vera di Ron Stallworth, l'agente di colore di Colorado Springs, il primo nel 1978 ad essere infiltrato nel Ku Klux Klan. Il titolo riprende le iniziali del gruppo che sostiene la superiorità della razza bianca.

Nell'agosto 2017 la città della Virginia fu teatro di un raduno da parte dei suprematisti bianchi per protestare contro la rimozione della statua del generale Robert E. Lee, eroe confederato, nell'ambito di quella che è stata ribattezzata la guerra ai simboli confederati in Usa dopo la strage nella chiesa di Charleston nel 2015. La protesta sfociò in violenza quando i manifestanti si scontrano con un gruppo di contromanifestanti e un suprematista bianco lanciò la sua auto contro la folla uccidendo una giovane donna.

Tra i protagonisti del film John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier e Topher Grace.