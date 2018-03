Anteprima regionale, martedì sera, ore 21.00 all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto per l’acclamato documentario «Grace Jones: Bloodlight and Bami» dedicato alla celebre popstar, performer e icona della moda, applaudito in decine di festival internazionali.



Un appuntamento inserito nella rassegna «Settearti» proposta dal Centro Santa Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum Rovereto., che racconta una figura insieme eccentrica, selvaggia, trasgressiva, strepitosa, camaleontica, androgina come quella di Grace Jones. Ma il film tratteggia anche un suo profilo inedito: amante, figlia, madre, sorella e nonna, senza filtri, alla scoperta di quel che c’è oltre la sua immagine di diva musicale.



L’audace estetica di Jones è esaltata dal lavoro della regista Sophie Fiennes, capace di creare un’esperienza cinematografica potente, accostando a contrasto sequenze musicali, riprese più intime e materiale personale, per ritrarre la persona che si nasconde dietro l’artista.

Grace Jones - Slave to the Rhythm (official video) Video of Grace Jones - Slave to the Rhythm (official video)





«Bloodlight and Bami - racconta Fiennes - è nato con uno spirito di collaborazione creativa. Grace ha sempre controllato meticolosamente la sua immagine pubblica, ma ha preso la saggia decisione di togliersi la maschera. La semplicità delle riprese mi ha permesso di stabilire un’intimità con Grace e di rispondere alla ricchezza visiva dei luoghi e dei momenti che abbiamo condiviso. Ma la forza delle sue performance richiedeva un livello di produzione visiva e sonora più complesso. Ho capito quanto fosse importante per lei la messa in scena, per questo abbiamo creato un spazio teatrale su misura per il film».



Sophie Fiennes è una regista britannica i cui documentari includono collaborazioni con il filosofo sloveno Slavoj Zizek in Guida perversa al cinema (2006) e Guida perversa all’ideologia (2012), con l’artista tedesco Anselm Keifer in Over Your Cities Grass Will Grow (2010). I suo film sono stati distribuiti a livello internazionale e hanno partecipato ad importanti festival come Cannes, Toronto e Sundance. Prossimo e ultimo appuntamento della stagione con la rassegna Settearti martedì 17 aprile è quello con l’atteso documentario nominato all’Oscar 2018 Visages villages, collaborazione tra la leggendaria veterana del cinema francese Agnès Varda e il giovane street artist JR.