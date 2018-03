Martedì 13 marzo al Cineforum Teatro San Marco di Trento la doppia proiezione (17.30 e 20.45) del lungometraggio svedese Sami Blood aprirà «Avvicinamenti», il programma di proiezioni con il quale, in attesa dell’avvio della 66ª edizione del festival, si potrà cominciare a vivere l’atmosfera dell’annuale manifestazione trentina.



La rassegna «Avvicinamenti» proporrà sei appuntamenti, uno alla settimana, dal 13 marzo al 18 aprile, con diversi titoli in anteprima per la città che saranno proiettati al Cinema Astra (Corso Buonarroti 16), al Centro per la Cooperazione Internazionale (Vicolo S. Marco 1), e in apertura al Cineforum Teatro San Marco di Trento (Via San Bernardino 6).



Dopo il successo del 2017, anche quest’anno durante gli appuntamenti di «Avvicinamenti» sarà possibile acquistare l’abbonamento alle proiezioni del 66° Trento Film Festival al prezzo ridotto di 30 euro, rispetto ai 40 euro a cui sarà in vendita nell’immediata vigilia e durante la manifestazione.



Sami Blood è un film di formazione semi-autobiografico in cui la regista guida il pubblico attraverso gli incredibili paesaggi del profondo nord, alla scoperta delle vicende di razzismo e omologazione subiti dalle popolazioni lapponi nel corso del ‘900. Protagonista del lungometraggio è la quattordicenne Elle Marja, una ragazzina lappone che vive in una comunità di allevatori di renne. Esposta negli anni ‘30 del secolo scorso alla discriminazione e alla certificazione della razza per frequentare la scuola, Elle inizia a sognare una vita diversa. Per realizzare questo desiderio, però, dovrà allontanarsi dalla sua famiglia e dalla cultura della sua gente, diventando un’altra e rinnegando le sue origini. Ai giorni nostri, ormai anziana e con un altro nome, Christina, torna nella sua terra per il funerale della sorella, con il solo desiderio di andarsene il prima possibile.