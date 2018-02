L'afro-fenomeno «Black Panther» ha sbancato i botteghini per il secondo fine settimana consecutivo e il film sui super-eroi Marvel di colore si avvia a entrare nel rarefatto «club del miliardo di dollari».

Straordinaria la tenuta sul mercato nordamericano con 108 milioni di incasso nell'ultimo weekend, 400 in totale finora sul mercato interno e oltre 704 milioni in tutto il mondo.

Secondo le previsioni di comScore, la joint venture Disney-Marvel si avvia a diventare uno dei maggiori blockbusters di tutti i tempi. Il risultato di questo weekend mette «Black Panther» tra i soli quattro film capaci di superare i 100 milioni di dollari nel secondo fine settimana, accanto a «Star Wars - Il risveglio della forza», «Jurassic World» e «The Avengers».

Di questi, solo il «Guerre Stellari» firmato J.J. Abrams aveva avuto nel 2015 un migliore secondo weekend. Come altro punto di paragone, nel 2014 un altro film Marvel, «Guardians of the Galaxy» aveva incassato 773 milioni di dollari nei cinque mesi di presenza nelle sale.

«È un film fortissimo quanto a passaparola e con una base di fans fedelissima, entrambi criteri necessari per conquistare i botteghini per più fine settimana di seguito», ha detto Greg Foster, capo dell'entertainment di Imax, che sta proiettando «Black Panther» in oltre 60 Paesi.

La pellicola sul mitico ma tecnologicamente avanzato regno africano di Wakanda diretta da Ryan Coogler ha avuto un costo di produzione di 200 milioni di dollari e c'è gente che questo weekend ha pagato per vederla una seconda volta. A far venire l'acquolina in bocca a Disney e Marvel c'è poi il fatto che «Pantera Nera» non è ancora uscita né in Cina né in Giappone, due dei maggiori mercati per film di Hollywood.