L'altopiano di Brentonico torna come set cinematografico. A distanza di due anni da "Seline", lo short diretto da Luciano Silighini Garagnani e prodotto da River Road Entertainment che durante il Festival di Berlino vinse il premio dei critici cinematografici tedeschi, il regista genovese torna in Trentino per un seguito ideale della pellicola dal titolo "Return to the kingdom".

Lo short, girato come il precedente in lingua inglese, verrà presentato la prossima estate durante il Santa Monica film festival.