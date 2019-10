Il rock dei Mercenari apre sabato 26 ottobre la stagione live targato La Diversa a Trento

E’ affidata alle note dei Mercenari l’apertura della nuova stagione live targata La Diversa il locale in via del Commercio 30 a Trento prevista per sabato 26 alle 21. I Mercenari sono un collettivo di polistrumentisti e menestrelli in versione “heavy acustica” che propone un repertorio di cover selezionate che spaziano da Beatles e Rolling Stones fino a Beach Boys e ai mitici Talking Heads di Davide Byrne. Le note che accompagnano gli show della formazione trevigiana sono chiare: “I Mercenari spaziano dal beat italiano al rock internazionale, il tutto arrangiato da armonie vocali sempre accattivanti e ricercate, ed un sound più easy o più elettrico ad estro dei suoi componenti”. A guidare la band il chitarrista e cantante Ivano Zambet che ha alle spalle la partecipazione a svariati contesti musicali quali, Sanremo Rock, Rock Targato Italia, Ritmi Globali con band come Kashmir, Jam Peppers e Dirty Roses. Al suo fianco la vocalist Nicky Genovese e il batterista Marco Gajo, che nel 2001 ha vinto anche il premio della critica di Ritmi Globali Europei assegnato da Mogol.

A curare la nuova programmazione del locale, creato da Elena Coppola, c’è Dennis Forti che ha già le idee chiare sulla programmazione futura: <Daremo spazio nei prossimi mesi sia ai gruppi regionali che a quelli provenienti da altre zone d’Italia puntando molto sulle band tributo di alto livello come quelli dedicati ai Doors e ai Nirvana mentre a gennaio arriverà a Trento Giacomo Voli già finalista del talent The Voice>. Fra le altre iniziative in cantiere anche quella di un concorso canoro nel segno dei dilettanti alla ribalta: <Lasceremo il palco a chi ha il coraggio di proporsi davanti al pubblico con i vocalist che verranno ascoltati anche da una giuria per poter approdare alla finale del 21 dicembre>.