Tutta la musica di Goran Kuzminac nell'evento live di venerdì 4 al Teatro di Sanbapolis

Gli angoli del mondo, E mi sorprende, Dio suona la chitarra, Tempo, insieme a Canzone senza Inganni , Ehi, ci stai ?, Le ragazze di domani, Corro come nuvola, Stella del Nord, Si può fare e Stasera l'Aria è fresca. Sono queste alcune delle canzoni più note di Goran Kuzminac che si ascolteranno stasera, venerdì 4 ottobre alle 21 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. al Teatro Sanbàpolis, in occasione dell’evento “Contrabbandieri di Musica. Concerto tributo a Goran Kuzminac” con molti musicisti pronti ad alternarsi sul palco nel corso di una serata che si annuncia ricca di emozioni e ricordi.

L'evento che arriva ad un anno dalla scomparsa del cantautore slavo che ha vissuto per anni in Trentino, era il 18 settembre del 2018 quando Goran si spegneva, è stato ideato dall’Associazione Stella del Nord, nata lo scorso febbraio con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Kuzminac c e della sua musica attraverso iniziative culturali e attività a sostegno di giovani talenti. Il primo passo è lo spettacolo di stasera per ricordare l’artista e l’umo con un concerto che riproporrà parte del suo lungo percorso artistico iniziato nel 1976 quando venne messo sotto contratto dalla Rcd, dopo essere stato notato per le sue qualità tecniche e compositive da Francesco De Gregori.

On stage ci saranno diversi strumentisti che hanno collaborato per anni con Kuzminac come Glauco Di Sabatino, Vincenzo Irelli, Lincoln Veronese, Marcello Manuli e Manuel Smaniotto riuniti sotto la sigla di “Goran Band”. Molti i musicisti trentini che hanno voluto partecipare all’evento a partire dal chitarrista perginese Andrea Braido, che omaggerà Goran e accompagnerà in alcune occasioni gli altri musicisti durante le loro esibizioni. On stage anche i cantautori della scena trentina Alberto Beltrami, Mauro Trentini, Stefano Bannò in arte Anansi, Emanuele Lapiana “N.a.n.o.” insieme a Gisella Ferrarin, Eris e Fabrizia, Matteo Lorenzoni e il duo Aurora e Cristel.