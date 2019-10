Vartalent X: la cantante Giulia Toschi vince la decima edizione del Festival Canoro d’Italia

E’ la giovane vocalist di Faenza, la diciannovenne Giulia Toschi, a scrivere l suo nome nell’albo d’oro del Festival Canoro d’Italia “Vartalent” che raccoglie i migliori talenti italiani in una kermesse che quest’anno ha celebrato la sua 10ma edizione in due serate che si sono svolte, venerdì 27 e sabato 28 settembre, nella cornice del Teatro Sociale di Trento.

Organizzata dalla Marco Consoli Produzioni, la manifestazione ha scoperto durante il suo percorso tanti giovani artisti che oggi hanno carriere in tutto il mondo.

Giulia Toschi, cantante faentina di 19 anni, si è aggiudicata il primo posto in questa edizione speciale : “Sono emozionata e contentissima di questo risultato” ha commentato “riuscire a convincere gli esperti giurati ed emergere su 16 concorrenti tutti assolutamente bravi e diversi per stile e sonorità è stata una grande soddisfazione personale, che mi motiva a seguire il percorso artistico che ho intrapreso oramai da 10 anni con il mio maestro Gabriele Bertozzi. Sono grata a Marco Consoli ed a tutto lo staff per l’organizzazione meravigliosa e per l’accoglienza”.

In giuria a fianco di Marco Consoli, Sabrina Modena, Luca Sala, Josip Grabovac e assistente di giuria Katia Ciurletti mentre a condurre le due serate di Vartalent X è stata Monica Barreca.

La serata del 27 si è svolta nel segno della grande festa per i dieci anni di Vartalent con una dimensione che il patron Consoli ha definito come “il primo grande evento glamour in Trentino” con i sedici concorrenti in gara che hanno fatto ascoltare per la prima volte i loro brani. Monica Barreca e Marco Consoli hanno ripercorso, con i protagonisti, le nove edizioni precedenti commentando fotografie e video proiettati sui maxi schermi.

Nello show di sabato invece si esibiti tutti e 16 in concorrenti con brani e look differenti rispetto alla prima serata. Come da tradizione il nome del vincitore è stato annunciato da Luiz Henrique Belmiro, presentatore di Vartalent per ben 8 edizione e concorrente della prima edizione, in collegamento Skype dal Brasile.

I 16 CONCORRENTI DI VARTALENT X

Giulia Toschi – Emilia Romagna - vincitrice

Sara Alice Ridolfi – Alto Adige - seconda classificata

Inay – Basilicata - terzo classificato

Federica Morosati – Veneto - terza classificata

Debora Anzilli – Puglia - quinta classificata e premio miglior interpretazione

Arianna Perozeni – Veneto - premio originalità

Lisa Coppa – Alto Adige - premio miglior look

Giosef – Piemonte

Chiara Melzi – Lombardia

Aura Zanghellini – Trentino

Martina Pecoraro - Lombardia

Simone Stefanucci – Lazio

Silvia Merli – Trentino

Marco Depaoli – Veneto

Francesco Santoro – Molise

Antonio Straface - Germania

I VINCITORI DELLE 10 EDIZIONI DI VARTALENT

2010 Maire Brusco

2011 Kenny Ray

2012 Sara Prestia

2013 Nicoleta Nuca

2014 Federica Monterosso

2015 Joey

2016 Giulia Pellegrini

2017 Andrea Verde

2018 Sara Geier

2019 Giulia Toschi