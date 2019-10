Cento Iene si riuniscono stasera in ricordo di Nadia Toffa, la più amata tra di loro. Sarà l’omaggio della famiglia di ‘Le Iene show’, di cui va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni. E sarà l’occasione per meditare sul messaggio che la Toffa ha lasciato alle Iene e al suo pubblico: ‘Non è importante quanto vivi, ma come vivi’.



Da Luciana Littizzetto, a Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano, un lungo elenco di tutti quelli che in 23 anni hanno collaborato al programma, si ritrovano insieme per un grande abbraccio, indossando la divisa delle Iene.



Durante la prima puntata dello show, in onda tutti i martedì e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalle voci della Gialappa’s band, sarà trasmesso anche l’ultimo video di Nadia Toffa. Ideatore de ‘Le Iene’ e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.