Creatività e fantasia sono le parole d’ordine a Bolzano in questo fine settimana. Sono infatti i giorni di Kreativ 2019, nona edizione del Salone per la manualità creativa, la decorazione e il fai da te. Dal 13 al 15 settembre, i padiglioni del quartiere fieristico di Bolzano saranno pieni di idee, di nuove tecniche e di una vasta gamma di materiali, con circa 120 espositori su una superficie di quasi 7.500 metri quadrati.



Per la prima volta ci saranno anche sette craft room, ovvero fattorie artigianali, per un totale di 40 diversi laboratori creativi, tenuti da veri maestri nel loro mestiere.



Per potersi orientare meglio, le singole craft room sono contrassegnate con i cuori colorati dei sette laboratori.



Due gruppi target sono particolarmente importanti per gli organizzatori: le famiglie e i docenti di scuole elementari e asili. Probabilmente non c’è modo migliore per trascorrere un po’ di tempo insieme che realizzare un progetto comune, assieme ai propri cari, ognuno a seconda delle proprie possibilità.



Biglietto 8 Euro, riduzione 6 Euro (solo online).