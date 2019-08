Il rock’n’roll degli Under Leggins domenica 1 settembre al Trento Alta Bistrot in Sardagna

Si chiude con il live set a tutto rock’n’roll degli Under Leggins la serie di appuntamenti musicali che ha segnato il fine settimana del Trento Alta Bistrot in Sardagna e che venerdì ha visto on stage, con grande successo i Radiottanta.

Gli Under Leggins suoneranno sulla terrazza del Bistrot dalle 18 anticipati da un dj set, fra classici rock & pop, che inizierà fin dalla tarda mattinara curato da Stefano Uber del Trento Alta Bistrot con la supervisione artistica di Giuseppe Marchi.

Dietro la sigla degli Under Leggins troviamo una delle più seguite cover band della scena trentina e nella loro line up schierano Cristiano Dalla Pellegrina dei Negrita alla batteria, Stefano Anderle al basso Tomas Pincigher alla chitarra e Michele Vicentini dei Bastard Sons of Dioniso nelle vesti di vocalist e chitarrista.

Nella loro set list abituale ci sono anche cover di David Bowie, Blu, QOTSA Neil Young, Beatles, Talking Heads, Raconteurs, Franz Ferdinand,Radiohead, Strokes, Clash e Rolling Stones.