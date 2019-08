La Catfish Blues Band venerdì 2 sul palco della Bookique fra blues e classic rock

A due anni di distanza dal loro ultimo live a Trento la Catifish Blues Band, formazione di punta del rock blues della nostra regione, torna a calcare il palco della Bookique nel concerto in programma venerdì 2 agosto alle 21. La formazione nata sulle ceneri dei Bolzano City Blues ha cominciato come gruppo di old blues acustico per spostarsi poi su sonorità decisamente più elettriche. Nella scaletta del gruppo oggi non si trova infatti solo blues ma anche brani rock con una spruzzatina di funky per una direzione sonora che fa riferimento sempre alla musica degli anni '60 e '70. L'obiettivo della Cbb, che vede nella line up Diego Andreasi (voce, chitarra, armonica), Stefano Speri (batteria), Michele Casciaro (tastiere) e Luca Zeni (basso), è quello di proporre una sorta di antologia del rock e del blues. <In un momento storico - spiegano i musicisti- in cui il rock non è più mainstream, il rischio di "revival" è dietro l'angolo, i nostri arrangiamenti risentiranno, comunque nel rispetto dei brani originali, del back-ground musicale di tutti i componenti della band, con influenze anche del rock anni '90 e del nuovo millennio>. Il concerto alla Bookique sarà una sorta di tributo al rock, proprio nell'anno del 50° anniversario di Woodstock, con uno spirito d'improvvisazione che renderà i brani diversi e divertenti. <Questo set in versione elettrica, ci permetterà di suonare anche brani normalmente non presenti nella consueta scaletta acustica, toccando non solo i grandi del blues come Robert Johnson e J.L. Hooker, ma anche le sonorità di leggende del rock come Led Zeppelin e Pink Floyd>