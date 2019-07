Torna l'appuntamento estivo di Summer Sessions nella veste ormai consolidata di City Edition, organizzata dal Cdm di Rovereto, con due live in Piazza Malfatti come quelli di stasera, 19 luglio alle 21, con il Trio Bobo e di domani, nella stessa location con il duo elettronico Collisions.

Il ​Trio Bobo​ è l’elettrico ed eclettico Trio composto da tre musicisti al top mondiale, nel loro genere e per il loro strumento. Christian Meyer​ e ​Faso ​sono la potente sezione ritmica della Band ​Elio e le Storie Tese​, mentre​ Alessio Menconi ​è un sofisticato chitarrista jazz, con forti influenze rock e blues.

Il ​Trio Bobo​, in ormai più di quindici anni di intensissima attività live in tutta Italia. Miscelando sonorità tipicamente jazz a rock/progressive e ritmiche afro e brasiliane, il sound della band è assolutamente unico e personale, ormai davvero inconfondibile per chi lo ama.

Sabato 20 luglio spazio ai Collisions una sorta di utopia cibernetica divenuta realtà nel 2010, quando alla tecnologia interattiva per musica elettronica creata da Leonello Tarabella, (in origine sassofonista, ma da tempo immerso nel mondo del gear in digitale attraverso la sua attività di ricerca sulla computer music presso il CNR di Pisa) si è affiancato il drumming vivo e pulsante di Alessandro Baris ( già attivo in Italia ed all'estero con L’Altra, The Somnambulist, C’Mon Tigre, Young Boy, Caboto e Pulseprogramming). Il duo lavora su materiale raffinando ulteriormente l’equilibrio fra le sonorità elettroniche e quelle acustiche creando un paesaggio sonico e visionario in continua mutazione, in un viaggio che parla al cuore e alla mente.