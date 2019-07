Canton: al via giovedì 18 luglio da Riva del Garda il tour "Hits & Cover Live"

E' quella di giovedì 18 luglio alle 21 , in Piazzale Cascata Varone a Riva Del Garda, la data zero del tour dei Canton (in caso di maltempo il concerto si terrà alla csetta del Pernone sempre alle 21 e con ingresso libero)- Dietro la sigla di "Hits & Cover Live" c'è la voglia della band trentina di raccontarsi tracciando un filo di note fra gli anni '80 di "Sonnambulismo" e "Please don't stay" e il presente. In questa intervista Marcello Semeraro, il frontman del gruppo che si completa con Alberto Masella e Mauro Iseppi, racconta l'estate dei Canton.

Semeraro, incominciamo dal nuovo singolo "I deboli".

<Questa volta abbiamo scelto un brano non prettamente estivo senza cercare di fare il tipico tormentone perché dopo 4 singoli più "leggeri" sentivamo l'esigenza di far uscire qualcosa di più profondo, intimo e leggermente malinconico: qui vogliamo parlare anche di debolezza in un periodo in cui tutti tendono a mettere su la maschera della perfezione fisica e psicologica. Tutti in certi momenti siamo più o meno deboli: io mi sento molto spesso "fuori posto", non sempre pronto alle sfide che la vita mi pone. Ma insieme alla "debolezza" quasi sempre c'è anche una aumentata sensibilità che ci aiuta anche a godere più profondamente dei lati positivi e delle emozioni che ci si presentano>.

Si tratta del quinto tassello del progetto "Uno su tre" con la pubblicazione di un singolo ogni tre mesi: come vi è venuta questa idea?

<E' un modo di lavorare nato inizialmente per esigenze di tempo ma che poi si è rivelato molto stimolante e creativo perché lavori sempre sul presente e sull'immediato futuro, sapendo che il singolo che vai a scegliere e produrre sarà pubblicato da li a poco e non alla fine di un lungo processo, che porta alla registrazione di un album tradizionale. Questo ci ha portato molta fortuna perché tutti i singoli sono andati in top ten delle classifiche indipendenti>.

Ma poi queste canzoni andranno a formare un disco?

<L'album si sta componendo da solo, ci piace chiamarlo un album in "divenire". In realtà tutte le 15 canzoni sono già state composte e sono li, in un cassetto virtuale, aspettando di essere scelte ognuna nel momento che ci sembra piu opportuno per svilupparla, arrangiarla e registrarla>.

Un lato importante del vostro far musica è legato ai video con oltre 5 milioni di clic su Youtube.

<Questo è un grande risultato e l'altra grande soddisfazione oltre all'accoglienza data al nostro ultimo cd: parallelamente alle classifiche ci sono le visualizzazioni dei video che stanno arrivando ai 6 milioni sul nostro canale "Cantonofficial" si tratta di cifre da record soprattutto per degli indipendenti come noi>.

A Riva inizia il tour estivo: che show avete preparato?

<E' uno spettacolo che ripercorre tutta la nostra carriera dall'inizio negli anni '80 ad oggi: ma lo facciamo non solo attraverso i nostri pezzi ma rivedendo ed interpretando 15 tra le piu belle canzoni di altri artisti che ci hanno colpito da allora e fino ai giorni nostri alle quali aggiungiamo "Sonnambulismo", "Please don't stay", e alcuni brani di questo nuovo progetto e dell'album della "reunion" nel 2016: "Ci saremo">.