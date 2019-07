In 15.000 per la prima edizione del Maia Music Festival di Merano con Moroder, Soler e Il Volo

Sono almeno 15.000, secondo gli organizzatori, gli spettatori accorsi la scorsa settimana, dall' 11 al 14 luglio, a Merano per la prima edizione del Maia Music Festival.

Una scommessa vinta quella da parte di Roland Barbacovi e della sua Showtime Agency che da giovedì a domenica scorsi hanno portato sul palco allestito all’Ippodromo di Maia nell’ordine Alvaro Soler, Wanda, Giorgio Moroder e Il Volo.

Giorgio Moroder per la prima volta nel corso della sua lunga carriera di produttore e compositore ha deciso di proporsi in tour con una band. L’artista altoatesino che ha salutato il pubblico entusiasta in italiano, tedesco e ladino, ha proposto tutti i suoi classici targati Donna Summer e Blondie, davvero trascinante la versione alla fine dello show di “Call Me”, senza dimenticare le colonne sonore dei film Never Ending Story e Top Gun.

Proprio Roland Barbacovi spiega: "Abbiamo lavorato per mesi e anni per realizzare questo festival e siamo contenti che Merano abbia a parte dei Giardini di Castel Trauttmansdorff un'altra top location per la grande musica. L'Ippodromo di Merano ha tutti requisiti necessari per svolgere degli eventi del genere anche in futuro e quindi pensiamo già ad un‘edizione 2020 ancora più ricca di ospiti italiani ed internazionali. In questo contesto la collaborazione con il Comune di Merano, l'Azienda di Soggiorno, la Merano Galoppo e i media partners ha funzionato perfettamente“.