Sarà il 2 luglio, con il celebre direttore d'orchestra Peppe Vessicchio insieme ai solisti dell'ensemble Sesto armonico , il primo evento della rassegna Contrada Larga organizzata dal Comune di Trento.

Una serie di appuntamenti, divisi fra musica e cinema, ospitati nel cortile delle Scuole Crispi Bonporti per vivere la città nelle serate estive. Otto i concerti, tutti con inizio alle 21, che puntano su nomi conosciuti e giovani talenti, certezze locali e musicisti internazionali.

Dopo Vessicchio il 9 luglio toccherà all' Orchestra Senzaspine , emanazione di un'associazione di musicisti under 35 nata per riconsegnare la musica classica all'amore del grande pubblico ed offrire ai giovani orchestrali la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico più impegnativo e affascinante. Largo ai giovani anche il 16 luglio con il Concerto del Conservatorio Bonporti , gli studenti del triennio accademico affiancati dagli allievi del biennio compositivo.

Il 23 luglio Saba Anglana ; cantante, attrice e scrittrice italiana di origine somala con una performance in cui lo spettatore è trasformato in un compagno di viaggio attraverso il dialogo con i mondi, i territori geografici e gli spazi emotivi che l'identità fluida dell'artista tocca nei suoi quattro album. Sono Tullio Solenghi e il Trio d'archi di Firenze i protagonisti dello spettacolo del 31 luglio che offre una vera e propria immersione nel mondo di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo grazie all'accostamento di alcune sue lettere, recitate dall'inconfondibile voce di Solenghi, e del suo ultimo capolavoro cameristico «Il divertimento per trio d'archi KV563».

Il 7 agosto l' Ensemble del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda proporrà un viaggio nel '900 , immergendo i presenti nelle sonorità del secolo scorso, dal jazz alla salon music, passando per gli intramontabili miti di Broadway. Con British mood: dai re al rock , il 20 agosto, l' Orchestra regionale Haydn di Bolzano e Trento , offre un concerto dedicato ai tanti colori della musica britannica.

Ultimo spettacolo il 27 agosto con il Gran Concerto musicale Città di Francavilla Fontana , una formazione centenaria, legata alla storia di Francavilla Fontana e della Puglia con un organico capace di suonare musica colta, sinfonica e operistica.

Nove le pellicole di Cinema in cortile nei giovedì di luglio a partire dal 4 con Green Book (inizio alle 21.30) e agosto (inizio alle 21), tra cui, il 29 agosto, la visione in lingua originale, con sottotitoli in italiano di Bohemian Rapsody . Per celebrare il regista Bernardo Bertolucci, scomparso lo scorso novembre, la rassegna propone, fuori cartellone, tre suoi film proiettati di lunedì: il 12 agosto Il tè nel deserto , il 19 agosto L'ultimo imperatore e il 20 Il conformista .

In caso di pioggia i concerti verranno ospitati all'Auditorium S. Chiara mentre le proiezioni verranno annullate. Costo di ingresso a tutti gli appuntamenti, 5 euro per ll biglietto intero e 3 euro per il ridotto fino ai 15 anni.