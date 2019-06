Scuole finite, vacanze iniziate e un grande caldo: insomma, è estate. E come ogni estate tornano anche quest'anno gli appuntamenti organizzati dalla Circoscrizione Oltrefersina e rivolti a tutti i cittadini, in un cartellone variegato e adatto a ogni fascia d'età.

Il programma di "E-state in Oltrefersina" è iniziato mercoledì con la prima lezione del ciclo di "Zumba", a cura del team di professionisti di "ZumbaTrento", all'aperto, ovvero al Parco Maria Teresa d'Austria (ex-parco Clarina). Lezioni anche il 19 giugno, il 3 e il 10 luglio.

Ieri il primo dei due spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli, "I vestiti dell'imperatore", mentre il secondo "I tre moschettieri" è in programma l'11 luglio. Il ritrovo è al centro del Parco Maria Teresa d'Austria, nei pressi della pista da roller alle 16.15.

A chiudere la proposta di spettacoli al parco, tutti a cura di EstroTeatro, per la prima volta abbiamo deciso di proporre una serata dedicata a ragazzi e adulti con "Voglio essere incinto", monologo con Mirko Corradini in programma l'8 agosto al Parco Alexander Langer (ex-Parco al Salè), alle 20.30.

Al teatro Sanbàpolis lo spettacolo Birds a cura dell'Associazione Il gioco degli specchi e per la regia di Ilara Andaloro e Fabio Gaccioli il 5 luglio (ore 20.30)

Infine il 13 settembre durante la Sagra di Madonna Bianca, la Circoscrizione ha promosso in collaborazione con la Parrocchia un concerto di un gruppo giovanile (ancora da svelare, ma gli organizzatori lo definiscono «ben noto in provincia») per coinvolgere il più possibile ragazzi e ragazze dei nostri quartieri in una serata di puro divertimento. Appuntamento a partire dalle ore 20.