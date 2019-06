Ha la sigla di “Happy Sunsplash Party On The Lake” l’appuntamento di sabato 8 giugno al Bar Spiaggia Libera Moyra 2.0 Via Al Lago 5 a Caldonazzo.

Un appuntamento proposto da Rasta Snob & Marcella Bomborasklat all’insegna di tanta buona musica reggae in compagnia dei dj selecter Steve Giant e Papaluka.

Reggae selections, dal roots alla dancehall, per festeggiare, ballare e brindare. a ritmo in levare, sulla spiaggia in riva al lago di Caldonazzo ...

Non mancherà il banchettò dei ragazzi di Rasta Snob, dove si troveranno cd, l'omonima rivista, svariati gadget gialli rossi e verdi e tante novità!