Seconda semifinale, in attesa della finalissima di sabato 1 giugno, stasera, sabato 25 maggio, al White Cafè di Pergine con le selezioni regionali del concorso Arezzo Wave. (ore 19). Sul palco, ognuno con 25 minuti a disposizione per proporre solo brani originali, ci saranno Modus Ponens, Filippo Bampi, Isotta, Ros Solo e Beavers From Mars.

I Modus Ponens arrivano da Moena e sono una nuova realtà della scena musicale trentina ispirata da artisti come Battiato e Bowie con richiami all'elettronica e al campionamento tipici di Apparat e Bonobo. Fra i titoli dei loro brani anche Regret, Seen, Only If You Care e Fish In A Paper Sea. I Beavers From Mars di Trento sono una band alternative R&B compostr da Giacomo Turra, Francesco Weber, Daniel Kasal, Mario Pizzini e Giacomo Meroni. Nel settembre 2017 hanno pubblicato il primo Ep "Landing on Planet Earth" e in questi mesi sta lavorando al secondo cd.

Ha appena pubblicato invece il suo nuovo album il cantautore Filippo Bambi. In "Lokomotiv 2000 km in the wrong direction" Bambi esprime tutta la sua passione per il british sound e per gli intramontabili Beatles che ne hanno segnato l'immaginario di musicista fin da ragazzino. Decisamente più rock l'orientamento del nuovo progetto di Alvise Osti che da alcuni mesi si muove sotto la sigla di Ros Solo insieme alla sua band formata da Jacopo Roccabruna al basso e Gabriele Fontanari alla batteria. I Ros Solo presenteranno il loro primo videoclip, sulle note del brano "Coraggio", giovedì 30 maggio alla Galleria Contempo di Pergine. Oltre ad essere una dei cento giudici del muro del lo show "All Together Now" in onda su Canale 5 in queste settimane la roveretana Isotta Tomazzoni prosegue il suo percorso da cantautrice in una dimensione pop soul fra brani in italiano ed inglese contenuti nel debutto "Remote Influence".