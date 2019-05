"Vogliamo, più che in occasione di altri tour, che davvero ogni show sia diverso dall'altro, con una scaletta sempre variabile. Questo è un divertimento per noi e per chi ci viene ad ascoltare: i brani sono quasi tutti riarrangiati anche per valorizzare le chitarre acustiche capaci di creare quel groove potente che spingerà la gente ad alzarsi dalle sedie. I brani cambiano di sera in sera anche perché abbiamo preparato molte più canzoni di quelle che possiamo infilare nella selezione di una serata".

Così i Negrita hanno raccontato all'Adige i contorni dello show studiato per loro "25th Anniversary Tour. La teatrale" che li porterà domenica 12 maggio all'Auditorium S. Chiara (ore 21; una cinquantina i biglietti ancora disponibili). Una serie di live che celebrano i primi venticinque anni della formazione aretina, guidata dalla voce di Pau, e che arriva dopo la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo con "I ragazzi stanno bene". Una scelta che richiama le date che, nel 2013, li videro protagonisti con ben 64 sold out consecutivi fra cui anche quello all'Auditorium del capoluogo. Un anniversario del genere, tuttavia, merita qualcosa di più, quindi la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni. La tranche primaverile del tour "La Teatrale" ha appena preso il via da Assisi e per dieci serate vedrà i Negrita staccare le spine per calarsi al meglio nell'intimità dei luoghi che visiteranno. In estate, poi, sarà il momento de "La Teatrale Plus", naturale evoluzione della precedente, in cui il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. "La formula di base - spiegano i Negrita - è quella dell'unplugged anche se qua e la ultilizziamo la chitarra elettrica capace di dare dei colori al suono che piacciono sia a noi che al nostro pubblico-

Nel 2013 avevamo affrontato un tour teatrale in una formula acustica come questa: un'esperienza che si era rivelata bellissima e così abbiamo pensato di ripeterla quest'anno in una dimensione che ci porta anche a suonare in luoghi, come i teatri, che si trovano quasi sempre nel cuore delle città. E da viaggiatori del rock, quali siamo, ci piace scoprirli". Da ricordare anche come per i Negrita tornare a Trento abbia sempre un sapore particolare sia per l'accoglienza che ricevono puntualmente nella nostra terra sia perché nella line up della band da diversi anni anche il batterista del capoluogo Cristiano Dalla Pellegrina.