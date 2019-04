Doppio live nel veronese nel segno di De Andrè per Michele Cristoforetti

Dopo il successo del primo concerto del tour di Michele Cristoforetti, che si è tenuto lo scorso 1 marzo al Teatro De Micheli a Copparo (Ferrara), il musicista trentino torna on stage con due importanti date nel veronese.

Il coinvolgente live farà tappa infatti il 12 aprile al Teatro Santissima Trinità di Verona e il 27 aprile al Teatro Giovanni Paolo II di San Pietro in Carano – Verona con due serate particolari sotto la sigla di “De Andrè – Anime Salve”.

Ad impreziosire l’avvio del tour "Viaggi di un cantautore" nel ferrarese era stata la presenza on stage di Maurizio Solieri uno dei fuoriclasse della chitarra italiana che ha alle spalle anche un lungo sodalizio con Vasco Rossi senza dimenticare la Steve Rogers Band e le Custodie Cautelari. “E’ stata una serata davvero incredibile già dai primi istanti – racconta Michele Cristoforetti – a partire dal cheek sound con Solieri un' esperienza da ricordare, tecnico, preciso ed essenziale. La giornata è iniziata con le nostre anime in fibrillazione per una serata che si prospettava unica. E lo è stata!”.

Davvero caldo il pubblico accorso al teatro di Copparo: “Un atmosfera che tra fumo e luci ha fatto salire a me e alla band dei Kascade incredibilmente l'adrenalina. La musica parte e la tensione esce e si trasforma in emozione che riflessa nel pubblico ci affascina in modo incredibile. Solieri a metà serata esegue "Sigaro Cubano", brano che fa parte del mio primo cd, in un modo che ci fa quasi commuovere. La serata continua tra brani e monologhi che catturano gli occhi del pubblico in un quadro delizioso “. La chiusa del live è stata affidata ad “Amico fragile" che ha visto Cristoforetti e la sua band, i Kascade, ancora insieme a Maurizio Solieri per un brano che strega e fa sognare la platea.

E adesso Michele Cristoforetti è pronto a conquistare il pubblico veronese con “De Andrè – Anime Salve” un live che si annuncia come un vero e proprio viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè con una serie di omaggi al grande poeta e cantautore ligure che si alterneranno ai brani originali estratti dal suo secondo album "Ancora Qui".

In entrambi i concerti verranno proposti alcuni fra i brani più orecchiabili e apprezzati del cantautore genovese (come "Fiume Sand Creek", "Se ti tagliassero a pezzetti", "Quello che non ho", "Amico fragile") , così come alcune canzoni tratte dall'affascinante e misterioso album "Creuza de ma". Questo senza dimenticare i brani del suo stimato collaboratore e grande amico Ivano Fossati, che contribuì alla produzione di "Anime Salve", l'ultimo album di Faber.Al Teatro della Santissima Trinità di Verona, a partire della 20.30, ad aprire la serata toccherà ai “Terzacorda”, band di cantautorato veronese, mentre sabato 27 aprile, sempre alle 20.30, l’open act è affidato al gruppo dei “Percorsi Di-Versi”.

Un tour che arriva sull’onda dell’ottima accoglienza ricevuta da “VITA è” il nuovo singolo di Cristoforetti accompagnato da un videoclip curato dal videomaker trentino Antonio Benedetti con la partecipazione di Federica Maiello, con le immagini in cui si alternano l’atmosfera urbana con il lungolago gardesano della zona di Torbole.