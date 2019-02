Arezzo Wave 2019: iscrizioni on line fino al 15 marzo per band e solisti del Trentino Alto Adige

C'è anche la novità della partnership con il Concerto del Primo Maggio di Roma fra le novità del concorso "Arezzo Wave 2019" in una sinergia che punta alla scoperta dei giovani talenti musicali. Un contest che coinvolge anche il Trentino Alto Adige ed è rivolto a band e ad artisti solisti che propongono composizioni originali di ogni genere musicale dal rock al rap. Come da tradizione le iscrizione sono a carattere gratuito e sono possibili attraverso un modulo da compilare on line che scadrà il 15 marzo.

Le selezioni live della nostra regione si terranno dalla fine di marzo alla fine di maggio e il vincitore del Trentino Alto Adige, lo scorso anno toccò ai Darvaza di Trento, suonerà al Sudwave, lo showcase Festival dedicato ai talenti del Sud Europa che si terrà dal 6 al 9 novembre 2019 ma avrà anche l'opportunità di essere scelto per salire su palchi di diversi Festival italiani ed europei. Lo scorso anno fra gli amici di Arezzo Wave si annoveravano anche Rockin'1000, Collisioni, Home Festival e Pollino Music Festival senza dimenticare le collaborazioni con Eurosonic Groningen, Mama Parigi e il Mil di Lisbona.

Da quest'anno Arezzo Wave si lega al Concerto del Primo Maggio: i gruppi iscritti, se vorranno, potranno iscriversi. con un semplice click, al contest "Primo Maggio tutto l'anno" mentre chi si iscrive al Concerto del Primo Maggio potrà iscriversi, utilizzando lo stesso accesso, ad Arezzo Wave. Da ricordare come, oltre allo storico contest Arezzo Wave Band, si legano al concorso altre due sezioni: "Arezzo Wave Music School" rivolto ad un artista singolo o gruppo composto da componenti tutti under 35 o con almeno un musicista iscritto ad una scuola superiore e "Arezzo Wave Ius Soli" dedicato ad un artista o ad una band in cui suoni almeno un musicista di seconda generazione ovvero nato in Italia da genitori stranieri. Per altre informazioni www.arezzowave.com e associazionestreetmusic@gmail.com.