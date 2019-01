La prima semifinale di Rock Time venerdì 11 al White di Pergine

Sono Davide Prezzo, Il Grigio (Dario Pellegrini), Butterfly System, Gabu, Isotta e The Revenants i protagonisti della prima semifinale del concorso Rock Time di stasera, venerdì 11 alle 19.30, al White Cafè di Pergine.

Ad organizzare “Rock Time ” è l’associazione Street Music di Rovereto con la collaborazione di Switchradio.it e Mecvideo di Max Bendinelli.Saranno tre per questa edizione di Rock Time i premi messi a disposizione dei primi tre classificati. I tre premi sono offerti da Mecvideo di Max Bendinelli e consistono nella realizzazione gratuita di un videoclip dal valore commerciale di 800 euro, per il primo classificato, di uno sconto pari al 60% sempre sulla realizzazione di un video dal valore di 800 euro al secondo classificato e di uno sconto pari al 40% dello stesso costo per chi raggiungerà il terzo posto. La giuria conferirà inoltre un riconoscimento alla band o al concorrente solista offerto dal con un buono di 100 euro da spendere presso Iiriti Music Store al Rovercenter di Rovereto.

Sul palco la giovane cantante roveretana Isotta, reduce dalla partecipazione alla fase finale del talent di Real Time "Rds Academy". Nel 2018 Isotta ha pubblicato il primo cd segnato da una tracklist di brani divisi a metà fra italiano ed inglese con l'aggiunta di un pezzo in francese realizzato con il dj milanese Josh Kalker. Da Rovereto arriva anche il cantautore Davide Prezzo che, dopo aver concluso il percorso di chitarra jazz al conservatorio di Trento, si è concentrato sul suo progetto di cantautorato trovando nella scrittura di testi e nella composizione di musica inedita la sua massima espressione. Il risultato è il cd "Da che parte stai" con testi accomunati da un linguaggio evocativo, ironico e ricco di metafore, anche se a tratti molto diretto. Guardano alle radici del rock progressivo i Butterfly System band guidata dalla voce di Claudio Granatiero che accanto a composizioni originali punta a cover di Pink Floyd, Le Orme e Rare Bird.

Rendono omaggio invece ad una delle formazioni imprescindibili della new wave inglese, leggasi The Smiths, i The Revenants che suonano anche brani del carismatico leader degli Smiths, Morrissey. Dietro l'aka de "Il Grigio" c'è il cantautore veneto Davide Pellegrini che sul palco di Rock Time punterà sui brani del suo primo Ep realizzato in due volumi. Altro solista in gara è Gabriele Guarnieri, in arte Gabu , musicista di Cles incuriosito da sempre dalle canzoni di De Andrè, De Gregori, Rino Gaetano e Lucio Dalla. Durante i live Gabu si esibisce armato di chitarra acustica e stompbox con una voce graffiante e dolce allo stesso tempo.