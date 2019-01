Due telecamere, un ring con cronometro, dove, su base musicale registrata, in soli '60 secondi i partecipanti dovranno sfidarsi, dialogare e "combattere" rappando. Sono questi gli ingredienti del set legato al concorso "The best freestyle beat" che si terrà venerdì prossimo, 11 gennaio, alle 20, al Centro Musica di Trento e vede in prima fila nell'organizzazione Percorsi Musicali. "The best freestyle beat spiega Luca Valentini - è un nuovo contest, una nuova sfida musicale che come lo stesso "rap", consiste essenzialmente nel "parlare" seguendo un certo ritmo ed una filosofia di vita. Poesia metropolitana e underground diventata sia vero e unico fenomeno musicale, ma anche e soprattutto una componente di una cultura ormai radicata nel mondo giovanile".

La serata avrà così le forme di un vero e proprio "duello", una sorta di lotta fatta di rime e parole, di botta e risposta basati, sull'improvvisazione e sulla prontezza e freschezza creativa: "Sessanta secondi - prosegue Valentini - durante i quali i due rappers si "combatteranno" su un vero e proprio ring costruendo frasi e rime legati un tema indicato dalla giuria del contest stesso, argomenti scelti fra temi di carattere sociale ma anche semplicemente storie di vita".

Prenderà così forma una sequenza di versi molto ritmati, incentrati su tecniche come rime baciate, assonanze ed allitterazioni: chi scandisce certi versi, cioè il rapper, lo fa su una successione di note e di suoni che nel caso di "The best freestyle beat" saranno su basi. La formula della gara avrà dei connotati precisi: le diverse sfide freestyle saranno costruite su un tema indicato da un bigliettino , pescato dagli stessi sfidanti da un'ampolla, e da un giro "libero" dove saranno possibili, come evidenziato, al massimo '60 secondi d'improvvisazione sul tema a loro affidato. Ospite d'onore e giurato del contest sarà Drimer il rapper trentino, considerato uno tra i migliori freestyle d'Italia.