Dopo l'anteprima di metà dicembre, sarà Vittorio Sgarbi ad aprire la stagione teatrale di Brentonico.

Al Teatro Monte Baldo, mercoledì 9 gennaio alle ore 21, andrà in scena lo Zibaldone Baldense - Ovvero del florilegio di arte, natura e cultura del Monte Baldo : una lezione spettacolo di e con Vittorio Sgarbi con Corvino Produzioni srl, Promo Music e l'Assessorato alla cultura di Brentonico

Il noto critico d'arte parlerà anche di natura e di cultura con questo «Zibaldone Baldense», ovvero del florilegio dei suoi beni culturali, naturalistici ed ambientali intesi come conoscenza, rappresentazione e trasmissione della memoria per la creazione di un patrimonio collettivo nel quale si coltivano corrispondenze storiche e territoriali reali. Corrispondenze per costruire relazioni con un mondo più vasto, come capacità dell'uomo di innovarsi tra passato e futuro e di contaminarsi tra locale e globale.

Si parla di identità concepita come ricchezza culturale materiale ed immateriale, come racconto delle storie degli uomini che vi abitano e vi hanno abitato. Quelli del Baldo sono «luoghi» che narrano sovrapposizioni storiche e contagi geografici, culturali e di civiltà; una tradizione nutrita nel tempo e nelle relazioni da innumerevoli elementi. Monte Baldo è anche l'«Hortus Italiae» (Giovanni Battista Olivi) e «Nazione botanica» (Franco Ottaviani), attraversato dal Quattrocento in poi da centinaia di herbolati , speziali, farmacisti, medici e scienziati italiani ed europei alla scoperta delle medicinevoli herbette per sanità de i mortali e profittevoli ad ogni grande infermità (Leandro Alberti): il cuore della candidatura del Monte Baldo unitario a Bene Patrimonio dell'Umanità Unesco.

I biglietti per lo spettacolo (intero 10 euro, ridotto 8 euro) sono acquistabili al botteghino del teatro dalle ore 19 di mercoledì 9 gennaio.

E fino a mercoledì 9 gennaio è possibile acquistare alla Biblioteca comunale di Brentonico l'abbonamento alla intera Stagione di prosa, teatro, danza, musica e cinema: 18 eventi complessivi, uno a settimana, dal 9 gennaio all'11 maggio. Costi: non nominativo 60 euro, nominativo 50 euro, ridotto 40, ridotto studenti 30 euro.

Sabato 19 gennaio, alle 21, l'appuntamento sarà invece musicale con Milano Saxophone e Pipa e Pece in Strappatempo. La mirabolante avventura della storia della musica , con drammaturgia musicale di Giovanni Bonato e teatrale di Giorgia Antonelli, con Giorgia Antonelli (interprete), Damiano Grandesso (sax soprano), Stefano Papa (sax contralto) Massimiliano Girardi (sax tenore), Livia Ferrara (sax baritono) e la regia di Titino Carrara.