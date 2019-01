Ci sono anche il cantautore romano Alex Britti e lo showman Rudy Zerbi, noto anche per essere uno dei giudici del talent “Amici”, fra i protagonisti dell’evento Xmas Closing previsto per oggi, sabato 5 alle 17, in Piazza Sissi a Madonna di Campiglio. Un appuntamento organizzato da Andrea e Michele note voci di Radio Deejay arricchito anche dalla presenza di Alberto Salaorni & Al-B.Band formazione che accanto a Salaorni alla chitarra e alla voce, Davide Rossi al basso, Andrea Mai alle tastiere, Alberto de Grandis alla batteria e alla vocalista Irene de Pascalis.

Nella sua performance Alex Britti, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra acustica, proporrà alcune delle sue canzoni più note quali Solo una volta (o tutta la vita), Mi piaci, Una su un 1.000.000 e La Vasca e 7.000 Caffè per citarne alcune. Per Alex Britti, musicista che da sempre intreccia alla musica leggera la sua grande passione per il blues, questo 2019 dovrebbe anche essere l’anno del nuovo album considerando come il suo ultimo disco “In Nome dell’Amore – Vol.2” sia uscito nel maggio del 2017 trascinato dal singolo “Stringimi forte amore”. Gli AL-B.Band sono un gruppo capace di far scatenare ogni tipo di pubblico con il loro slogan : "Live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un gruppo, quello veronese, che non ha mai una scaletta fissa, ma spazia fra i generi a seconda dell'atmosfera e del feedback di chi assiste alle loro performance anche se raramente nei loro set mancano brani di Lucio Battisti o Mina insieme ai grandi successi anni '70, Periodicamente al Al-B.Band pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nel loro più recente album "Megaphone". F.D.S.