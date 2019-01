A Faedo torna la Canta della Stella

Sabato 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, a Faedo ci sarà la Canta della Stella e arriveranno, come tradizione da ormai diciannove anni, i re magi.

Gasparre, Melchiorre e Baldassarre - impersonati da Bruno Filippi, suo fratello Giovanni e suo cugino Brunetto - scenderanno dalla pineta ad est sopra il caratteristico paese, che domina la valle dell’Adige.

I Magi, venuti dall’oriente, entreranno alla testa del corteo dei figuranti, tutti componenti della Confraternita degli Stellari di Faedo, per dar vita al corteo. Faranno visita ai numerosi presepi del pese ed eseguiranno i canti della Stella. Questi canti sono una caratteristica del paesino dove vi è una tradizione di canto orale che si è tramandata di padre in figlio.

Ce ne parla Bruno Filippi, faggitano di nascita, anima della Canta della Stella, che ha fatto una ricerca etno musicale, dalla quale sono emerse le tradizioni dei canti della vigilia dell’Epifania: «Faedo è un paese dove la musica, in particolare il canto orale, ha tradizioni antiche. I canti sono tramandati di padre in figlio. Nella ricerca condotta più di vent’anni fa abbiamo trovato anche i canti della Stella. È per questo che abbiamo deciso di dar vita a questo evento, che coinvolge tutto il paese. Infatti la processione guidata dai tre re Magi, che seguono la stella e fanno visita ai presepi allestiti dalle famiglie e dalle associazioni, cantando le canzoni di Faedo. Fanno parte del corteo numerosi figuranti ed alcuni animali. Inoltre c’è il gruppo musicale il Bandino di Faedo, che alterna ai canti della Stella musiche natalizie. Il corteo è seguito ogni anno da molte persone, che salgono per la manifestazione conclusiva delle festività. Poi la festa prosegue nel tendone allestito, nella parte alta del paese dalla proloco, con la cena. La conclusione solitamente è a tarda notte, con i canti che proseguono in una serie di concerti itineranti nella numerose cantine di Faedo, dove il buon vino non manca ed allieta le notte della Befana, riscaldando i cuori».

La manifestazione avrà inizio alle 17, al calar della luce. Al termine del corteo, nella piazza principale di Faedo, saranno offerti vin brulè, te e dolci natalizi.