Si chiama Sputnik, e non poteva essere altrimenti considerato che viene ospitato dall'Associazione per la lningua e la cultura russa a Trento. E poi Xmas, e anche in questo caso, visto il periodo e il clima che si respira in città, non poteva essere altrimenti. Infine Market, visto che sarà un vero e proprio mercatino artigianale, con prodotti unici e fatti a mano. Sbarca in pieno centro storico a Trento una nuova iniziativa: Sputnik Xmas Market, che si terrà in piazza Garzetti numero 6 (all'interno, quindi senza problemi di temperature artiche...) sabato 15 e domenica 16, tutto il giorno dalle 10 alle 19. Un'iniziativa nuova e originale e tutta in rosa, visto che a esporre saranno giovani artigiane locali, imprenditrici per lavoro e amiche nella vita di tutti i igiorni.

«Il market - raccontano le organizzatrici - è nato dal desiderio di alcune artigiane di esporre i propri lavori interamente fatti a mano in un nuovo spazio in centro a Trento. Siamo un gruppetto di amiche che si è formato negli anni proprio grazie alla passione per l'handmade, passione che nel tempo si è trasformata in piccoli progetti imprenditoriali ormai conosciuti in zona. Al market si potrà trovare abbigliamento, portafogli, borse, accessori, bigiotteria e oggettistica: tutto fatto a mano in pezzi unici per regali speciali».

Ecco gli artigiani che parteciperanno:

Imaya “Iniziative da indosssare”, moda etica, sartoriale e di qualità, pezzi unici e collezioni limitate

La Pinotteria, portafogli, portadocumenti e accessori da viaggio in carta e materiale plastico

Icoccisonomiei, piccoli e grandi oggetti in terracotta decorata

Manufabrika, accessori e oggetti creati con materiale di riciclo

Tulip, abiti, borse e accessori realizzati con tessuti dipinti a mano

E, in perfetto stile trentino, non mancherà una buona birra artigianale per allietare la giornata: in piazza, infatti, spazio anche al microbirrificio della val di Non Km 8.

