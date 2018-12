Oggi a Cles Tony Cicco e la sua Formula Tre con l'omaggio a Battisti

Correva l'anno 1969 quando Tony Cicco insieme ad Alberto Radius alla chitarra e Gabriele Lorenzi alle tastiere creava una band come la "Formula 3". Una sigla diventata celebre nel mondo del rock italiano anche grazie alla collaborazione con Lucio Battisti: con lui il gruppo lavorò infatti alla registrazione del brano 'Questo folle sentimento" ma soprattutto fu al suo fianco nei suoi unici 20 concenti mai tenuti in Italia. Proprio il gruppo che ora ha come sigla quella di Tony Cicco & la sua Formula 3 con lo spettacolo "Siamo tutti figli di Battisti" sarà l'ospite venerdì 7 dicembre al Cinema Teatro di Cles, alle 21, della decima edizione del Festival "Spazionave". Dopo lo scioglimento della Formula 3, nel 1973, Tony Cicco ha intrapreso una carriera solista e con lo pseudonimo di "Cico" ha realizzato quattro album prima di fondare la band dei Fantasy con la quale pubblicò un solo disco. Negli anni '80 oltre a collaborare con Pino Daniele, prende parte alla realizzazione della colonna sonora del film "Zombie 2" e da vita ad un altro gruppo , i Forza 3, con i quali incide un Q-disc.

Negli anni '90 la Formula 3 si riunisce pubblicando nuovi album e partecipando a due edizioni del Festival di Sanremo. Tony Cicco ha anche al suo attivo un'invidiabile carriera d'autore, grazie ai successi scritti per Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Peppino di Capri, Mita Medici, Caterina Caselli, Drupi e Raffaella Carrà. La Formula 3 si scioglie definitivamente nel 2013 così negli utlim anni Tony Cicco da forma al progetto Tony Cicco & la sua Formula 3 con Angelo Anastasio alla chitarra e Ciro di Bitonto alle tastiere con il quale propone un omaggio a Lucio Battisti. Proprio sulla sua avventura accanto al cantante laziale Cicco ha scritto il libro "Siamo tutti figli di Battisti" , edito da Arcana, nel quale ripercorre la sua carriera artistica ed umana: dai matrimoni, alle feste ai night, passando per le sagre popolari di quando era poco più che un ragazzo fino alla nascita della Formula 3 e alla lunga collaborazione artistica con Battisti.