Il Coro Polifonico Emerald di Trento rafforza il suo gemellaggio con il Coro della Chiesa Arcipretale e Matrice S. Ambrogio di Sambruson in provincia di Venezia.

Le due corali, dirette rispettivamente da Michele Weiss e Roberto Semenzato con l’accompagnamento dell’organista Nerio Causin saranno in concerto sabato 1 dicembre alle 18 nella Chiesa di S.Pietro a Trento.

Un evento che rinnova un rapporto incominciato il 10 giugno di quest’anno in occasione del concerto che le due corali hanno tenuto insieme proprio a Sambruson di Venezia.

Per l’Emerald si tratta di un nuovo evento dopo il successo ottenuto in occasione dei due concerti tenuti nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Cembra e nella Chiesa di San Francesco Saverio a Trento con l’esecuzione della Missa Brevis K275 di Wolfgang Amadeus Mozart per solisti, coro, orchestra.

Insieme alla Missa Brevis l’Emerald aveva proposto altre note composizioni del genio salisburghese, precedute dalla “Serenata per archi in mi minore” di Edward Elgar. Insieme all’Emerald, guidato da Weiss, aveva preso parte all’esecuzione quattro giovani voci trentine: Elena Di Marino, soprano; Ylenia Cappelletti, alto; Fabrizio Trenti, tenore; Federico Evangelista, mentre il basso continuo è stato affidato al maestro Stefano Rattini.

Fra i prossimi concerti dell’Emerald quello del 13 dicembre nell’Abadia di San Lorenzo, del 15 con il Concerto di Natale nella Chiesa di Canova insieme al Corpo Bandistico di Gardolo e del 16 a Sopramonte.