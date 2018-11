Entrano nel vivo con il secondo live che avrà per protagonisti Butterfly System, The Revenants, Maria Devigili e Mauro Trentini le selezioni del concorso Rock Time ospitate, stasera, venerdì 30, dalle 20, al White Cafè di Pergine. On stage Maria Devigili una della voci femminili della scena trentina capaci di portare la propria musica ben oltre i confini locali. Il suo ultimo album "Tempus Fugit", uscito quest'anno per Riff Records/Cardio Production, ha confermato le sue ispirazioni sonore fra rock e cantautorato d'autore. I Butterfly System presentano un repertorio di brani inediti che si arricchisce con delle cover progressive dei più quotati gruppi anni sessanta e settanta: Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, le Orme ed i Rare Bird. Al basso e voce abbiamo Claudio Granatiero, alla batteria Alessio Ravanelli ed alle tastiere Michele D'Alberto. Dietro la sigla di The Revenants c'è invece un gruppo di Trento che punta un vasto repertorio di cover degli Smiths, band anni 80 inglese e di Morrissey, staccatosi dalla band dal 1988, per una proficua carriera solista. Ad accomunare i quattro musicisti dei Revenants l'amore per gli Smiths: "Una band -spiegano loro che ha accompagnato la nostra adolescenza e che cerchiamo di riproporre dal vivo, più fedelmente possibile spaziando fra i grandi classici del gruppo inglese new wave style insieme a brani meno noti del loro repertorio". Il cantautore Mauro Trentini, chitarra e voce, in questa occasione sarà accompagnato dal chitarrista Paolo Berlanda e proporrà accanto a brani originali anche le cover di "Space Oddity" (David Bowie), Perfect Day (Lou Reed) e Senza Vento (Timoria). Mauro Trentini in questi mesi sta lavorando al suo primo album solista che uscirà nel 2019 e sarà anticipato da alcuni singoli segnati dal suo stile che si muove fra rock acustico e ballate d'autore.