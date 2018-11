Sono Atop The Hill, Beavers From Mars, Bugiardi d'Autore, Darvaza e Subcutanea i protagonisti della terza serata del contest Suoni Universitari in programma oggi, mercoledì 28, alle 21, nel teatro di Sanbàpolis. Prima dell'esibizione di The Leading Guy, ospite che chiuderà il live, on stage gli Atop The Hill una band indie-rock di Bolzano che ha pubblicato il primo EP dal titolo "Not a Care in the World" nel 2017. Il sound di questo cd si rifà all'alternative rock degli anni 2000, avendo come punto di riferimento artisti come Strokes, Arctic Monkeys e Franz Ferdinand. L'ultimo singolo della band "Questa Moda" è il primo brano del gruppo con un testo in italiano ed un sound più pop. I Beavers From Mars sono una band alternative rock di Trento che guarda alla lezione di Arctic Monkeys, Franz Ferdinand e Beatles. Nel 2017 pubblicano "Landing On Planet Earth", il loro primo EP auto-prodotto fra blues, rock psichedelico e funk. I Bugiardi d'Autore arrivano dalla Val di Non e hanno pubblicato lo scorso giugno un cd in cui racchiudono il sound i un progetto nato nel con l'obiettivo di dar forma a pezzi propri in lingua italiana, ispirandosi ad artisti come Ministri, Subsonica, Biffy Clyro, Foo Fighters ed altre band di stampo alternative/indie rock. L'uscita del disco è stata anticipata dal primo video dei legato al brano "Sotto Processo" girato nella suggestiva location della ex fabbrica Alumetal - Montecatini di Mori.

Guardano al post punk di Joy Division e Cure i Darvaza formazione del capoluogo che, ad oggi, ha pubblicato un Ep di cinque pezzi "Truth" ma sta lavorando ad un nuovo cd. I Darvaza hanno suonato proprio in questo mese di novembre a Firenze in apertura della prima edizione del SudWave Festival. Dietro la sigla di Subcutanea c'è un trio grunge/indie-rock che mescola le sonorità più grezze e classiche del rock anni '90 ad influenze più moderne e psichedeliche PER trasmettere idea di musica fortemente istintiva senza regole e schemi predefiniti, vissuta come evasione dalla vita frenetica quotidiana.