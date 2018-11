Castel Toblino domenica mattina su Rai Uno

Domenica 11 novembre Castel Toblino avrà la ribalta di Rai 1 all’interno della storica trasmissione «Paesi che vai...», condotta da Livio Leonardi.

In ottobre, approfittando delle splendide giornate di sole, la troupe della Rai ha effettuato riprese per un’intera mattinata, utilizzando anche videocamere aeree su droni. Il luogo, le rive del lago sotto le mura del castello, ha un fascino particolare, che gli autori della trasmissione hanno voluto esaltare usando anche figuranti locali in costumi medioevali e rinascimentali, per raccontare il Castello attraverso vecchie leggende.

Toblino è infatti lo scenario, a volte vero e a volte immaginario, di molte storie: intricate vicende familiari, vendette, follie d’amore. Il conduttore Livio Leonardi è entrato poi all’interno delle sale del castello alla scoperta non solo di antiche leggende ma anche di meraviglia d’arte e di architettura.

Appuntamento domenica mattina alle ore 9.40 su Rai Uno.